La fabuleuse deuxième moitié d’année 2022, avec quatre titres dont le Masters, semble très loin pour Caroline Garcia. Après une saison 2023 compliquée, la Française de 30 ans attaque 2024 sur les mêmes bases. Tombeuse au premier tour de l’Open d’Australie de la revenante Naomi Osaka, la 19e joueuse mondiale a chuté sans gloire ce mercredi contre la 69e, la Polonaise Magdalena Frech (6-4, 7-6 [2]).

La numéro 1 française a pourtant mené 4-1 dans le premier set et compté deux fois un break d’avance dans le second, avant de craquer. « Parfois, dans le match, je n’arrivais même plus à respirer », a confié la 8e de finaliste de l’Open d’Australie l’an dernier, qui n’a pas fait mieux depuis qu’un troisième tour dans un tournoi du Grand Chelem, en s’inclinant chaque fois contre une joueuse moins bien classée. « Comment je peux trouver la solution sur mon service si je n’arrive pas à respirer, la chose la plus simple au monde ? »

Devant les médias, la Lyonnaise n’a pas caché une certaine détresse morale, déjà perceptible avant le succès contre Osaka, à l’issue duquel elle avait reconnu avoir eu « peur d’entrer sur le court ». « J’ai beaucoup pleuré », avait-elle ajouté après sa victoire. La tonalité des propos était la même au sortir de sa défaite sur Frech.

Ce n’est qu’un deuxième tour de l’Australian Open. Pourquoi jouer une fille moins bien classée que moi me met dans un état pareil ? Je n’en sais rien en fait. Depuis une certaine période, c’est comme ça, je n’arrive pas à passer au-dessus de ça. Et ça me bouffe. Parfois je me dis : "mais pourquoi je fais ça ?" Et au final, tous mes jours je me dis : "je vais continuer à essayer". »

« Dans ma vie d’après, j’aurais appris vachement sur moi-même, a ajouté Garcia. Certainement, ça m’aidera dans ma seconde carrière. » Malgré tous les tourments que peut traverser un sportif ou une sportive de haut niveau, l’heure de la retraite sportive n’a toutefois pas encore sonné pour la Française. « Le rêve d’aller gagner un Grand Chelem, il est toujours là », a-t-elle assuré.