Une défaite et bye-bye. L’équipe de France a été éliminée dès la phase de groupe de la Billie Jean King Cup, ce jeudi, du fait de la victoire de l’Italie face à l’Allemagne. Les Françaises s’étaient inclinées mercredi en ouverture contre ces mêmes Italiennes, et devaient compter sur un faux pas de leurs adversaires pour pouvoir continuer à jouer la première place du groupe, la seule qualificative pour les demi-finales. Mais Martina Trevisan (43e mondiale) et Jasmine Paolini (30e) ont fait le boulot et assurer la qualification de l’Italie.

Jumping into the semi-finals! 🇮🇹



Jasmine Paolini defeats Anna-Lena Friedsam 6-3, 6-2. #BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/eOJE4eMOHE — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 9, 2023



La veille, donc, Caroline Garcia et Alizé Cornet avaient été incapables de résister à ces deux joueuses. On regrettera notamment la défaite de Garcia face à Paolini après avoir laissé filer quatre balles de set dans la première manche et mené 4-2 dans la troisième. La Lyonnaise avait ensuite remporté le double avec Mladenovic, mais seulement pour l’honneur. Le match de vendredi entre les joueuses de Julien Benneteau et l’Allemagne sera tout autant dénué d’enjeu.