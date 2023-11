La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, deux fois finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023, a annoncé mercredi donner une partie de ses gains du Masters WTA de Cancun (Mexique) « pour aider les Palestiniens », en pleine guerre entre Israël et le Hamas.

Victorieuse de la Tchèque Marketa Vondrousova lors de la phase de poule du tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses du monde en fin de saison, Jabeur s’est montrée très émue lors de l’interview d’après-match tenue sur le court.

« On est là pour le tennis, mais c’est tellement frustrant »

« C’est très dur de voir des enfants, des bébés mourir tous les jours. Ça me fend le cœur. Donc j’ai décidé de faire don d’une partie de mon "prize money" pour aider les Palestiniens », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas être heureuse de cette victoire avec ce qui se passe. Je suis désolé, on est là pour le tennis, mais c’est tellement frustrant… Ce n’est pas un message politique, juste de l’humanité, je veux la paix dans le monde, c’est tout », a ajouté la joueuse de 29 ans, star en Tunisie et première joueuse du monde arabe à ce niveau en tennis.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont infiltré le sud d’Israël depuis la bande de Gaza, menant une attaque sanglante contre des civils d’une ampleur et d’une violence jamais vues depuis la création d’Israël en 1948. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour « anéantir » le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza.

Selon les autorités israéliennes, au moins 1.400 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre, en majorité des civils et la plupart le jour de l’attaque du Hamas. Dans la bande de Gaza, près de 8.800 personnes, dont 3.648 enfants, ont été tuées depuis le 7 octobre dans les bombardements israéliens, selon le Hamas.