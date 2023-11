Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour depuis le 7 octobre, date de l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Dans sa lutte contre le mouvement terroriste, l’armée israélienne continue de bombarder sans répit la bande de Gaza. De nombreux pays s’inquiètent de la situation des civils. Mardi et mercredi, Israël a en effet frappé le plus grand camp de réfugiés du territoire. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « atterré » par ces frappes sur Jabaliya, où vivent 116.000 personnes. Pour le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, ces bombardements pourraient même constituer « des crimes de guerre », « compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l’ampleur des destructions ».