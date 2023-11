Guerre Hamas - Israël EN DIRECT : Le Hamas annonce la mort de sept otages « dont 3 étrangers » dans le bombardement de Jabaliya…

8h30 : Neuf soldats israéliens tués mardi dans les combats à Gaza

L’armée israélienne a publié ce mercredi les noms de neuf soldats tués au combat la veille à Gaza, portant à 326 le nombre de ses pertes militaires depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre.

La mort de ces soldats représente « un coup dur et douloureux », a réagi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. « Nous sommes préparés et prêts pour une campagne longue et complexe », a-t-il écrit sur X, en mettant en avant les « succès importants » de l’armée israélienne dans ce territoire palestinien. Deux autres soldats ont été grièvement blessés le même jour.