Rarement le premier tour du premier tournoi de l’année aura autant attiré l’attention. Mais ce n’est pas tous les jours que l’un des plus grands joueurs de l’histoire revient après quasiment un an passé loin des courts, dans la crainte générale qu’il n’ait pas droit à un dernier tour de piste et des adieux dignes de sa carrière. Il n’est pas encore temps de parler de tout ça concernant Rafael Nadal, mais le simple fait de le revoir en compétition a illuminé ce début d’année 2024. Pour ne rien gâcher, l’Espagnol est apparu déjà en bonne forme, écartant un autre grand blessé sur le retour, Dominic Thiem, en deux sets (7-5, 6-1).

En conférence de presse d’après-match, Nadal était visiblement soulagé d’avoir passé le crash-test sans encombres. « Tout peut arriver dans ce genre de situation, après une si longue période sans jouer un match. Vous pouvez entrer sur le court et vivre un désastre. Mais je pense avoir vécu une journée positive, même un peu plus que ça, a-t-il débriefé. J’ai été solide, sans faire beaucoup de fautes directes. Et je pense aussi avoir plutôt fait les bons choix de jeu, ce qui ne coule pas de source après une si longue pause. »

View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Effectivement, l’ancien numéro 1 mondial, retombé à une anecdotique 672e place, a livré un match consistant : aucune balle de break concédée, 12 coups gagnants dont quelques bombinettes en coups droits rappelant les jours heureux, une poignée de services à plus de 200 km/h et une capacité à élever le niveau dans les moments clé, en fin de première manche et au début de la seconde. Ce qui l’a agréablement surpris. « Quand vous êtes tout le temps sur le circuit, vous pouvez avoir des jours plus ou moins bons, mais vous connaissez vos standards et vous ne vous en éloignez jamais trop. Cette fois, il y avait une combinaison de plusieurs choses, a-t-il expliqué. L’émotion de retrouver la compétition, mais aussi les doutes sur ma condition physique. »

L’inquiétude a laissé place à la satisfaction. « J’ai terminé ce match sans le moindre mauvais feeling, physiquement. C’est un jour heureux pour moi », a apprécié Nadal, qui a bien conscience toutefois que le chemin est encore long avant de pouvoir espérer, peut-être, se rapprocher se rapprocher de son meilleur niveau.

« La première et la plus importante des choses est de rester en bonne santé »

« Je ne pense pas avoir oublié comment on joue au tennis. Mais il faut pouvoir maintenir un niveau de tennis très élevé, a-t-il reconnu. Il faut que je récupère de mon déplacement, ce qui prend du temps. Que je retrouve ma confiance, aussi, parce qu’après une opération, on a peur sur certains mouvements. Et aussi que je me réhabitue à la lecture de la balle, et à sa vitesse, bref, que j’automatise à nouveau toutes ces choses. Il faudra des heures et des heures sur le court pour y parvenir. »

Mais l’important, dans l’immédiat, sera de voir demain matin au réveil dans quel état il se sentira. « La première et la plus importante des choses, aujourd’hui, est de rester en bonne santé, a martelé l’Espagnol, comme pour écarter les conclusions trop hâtives sur ce retour encourageant. Ma façon d’aborder les choses, c’est d’essayer de profiter de chaque jour où j’ai la chance d’être sur le court. » Prochain rendez-vous jeudi, contre l’Australien Jason Kubler.