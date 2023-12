A quelques jours de son grand retour à la compétition, du côté de Brisbane, Rafael Nadal a déclaré vendredi se « sentir bien », après quasiment un an sans compétition, même s’il ne s’imagine pas remporter de tournoi dans un futur proche. L’Espagnol de 37 ans n’a plus joué depuis sa défaite à l’Open d’Australie en janvier 2023, après laquelle il a subi deux opérations de la hanche qui l’ont éloigné des courts pendant un long moment et ont failli provoquer l’arrêt de sa carrière.

Son retour, pour le tournoi de Brisbane qui débute dimanche, est très attendu alors qu’il pourrait disputer sa dernière saison. « Je me sens bien, a-t-il déclaré, à l’occasion d’un événement promotionnel en Australie. Je ne vais pas me plaindre, je me sens bien mieux que je n’aurais pu l’espérer il y a un mois, mais selon moi, il est impossible de penser à remporter de tournois aujourd’hui ».

Le détenteur de 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, « n’attend pas grand-chose » de ce retour à la compétition et espère seulement « pouvoir aller sur le court », se « sentir compétitif » et « donner le meilleur » de lui-même. « Rien n’est impossible, mais pour moi, rien que le fait d’être ici est une victoire », a-t-il souligné.

Réussir son dernier tour de piste

En prévision de l’Open d’Australie (15 au 28 janvier), Nadal a passé du temps dans son académie au Koweït, à la recherche de températures et de conditions similaires à celles qu’il devra subir pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais son niveau d’entraînement a été limité. « Ce n’est pas comme si je m’étais entraîné avec une forte intensité lors des six derniers mois. Je me suis seulement entraîné avec une très bonne intensité durant le mois dernier », a-t-il expliqué.

Deux fois vainqueur de l’Open d’Australie, en 2009 et 2022, Rafael Nadal a laissé son rival serbe Novak Djokovic prendre les devants dans la course au record de titres majeurs (24). L’Espagnol ne peut « avoir d’objectifs à très long terme » à ce stade de sa carrière. « Je ne me vois pas jouer pendant très longtemps », a-t-il ajouté. Le mot d’ordre, pour lui comme pour ses fans et les amoureux du tennis dans leur globalité, sera de profiter au maximum et de réussir une sortie digne du monstre sacré qu’il a été.