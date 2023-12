Evidemment, ça devait le titiller. Enchaîner Roland-Garros et les Jeux olympiques, sur « sa » surface et au même endroit, était un énorme objectif pour Rafael Nadal pour sa dernière saison sur le circuit. Et l’Espagnol, écarté des terrains depuis un an, a annoncé ce vendredi qu’il effectuerait son retour à la compétition début janvier à l’occasion du tournoi ATP de Brisbane, préparatoire à l’Open d’Australie.

🎧👀💪🏻😉 pic.twitter.com/iH7NvsQGMT — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 1, 2023





« Après une année sans compétition, il est temps de revenir. Ce sera à Brisbane dans la première semaine de janvier, on se voit là-bas », a déclaré l’ancien n°1 mondial, âgé de 37 ans, dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux.

Rafael Nadal n’a plus joué depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie, en janvier dernier. Il avait dû se faire opérer de la hanche en juin, et avait repris l’entraînement, chez lui, à Majorque, en octobre. Retombé à la 663e place au classement ATP, Rafael Nadal va devoir bénéficier d’invitations pour figurer dans le tableau final des plus gros tournois.