Les Nadalix risquent de voir flou lors de leur prochain débat sur l’identité du GOAT du tennis. Hé oui, dans une longue interview accordée au journal madrilène AS, dans laquelle il prévient par ailleurs qu’il pourrait prendre sa retraite l’année prochaine, le Majorquin a lui-même tranché la question qui nous travaille depuis des années.

Et la réponse ne va pas plaire à ses fans. Encore que, ceux-ci pourront se rassurer en se disant que leur poulain ne se base que sur le nombre de victoires en grand chelem (24 pour le Serbe, 22 pour Nadal et Federer), ce qui, il faut bien dire, reste une donnée parmi tant d’autres à l’heure de juger la trace que laisse un athlète dans l’histoire de son sport. Malgré tout, de notre côté, nous avions déjà tranché la question, au risque de s’attirer les foudres espagnoles et suisses.

Nadal très classe (pour changer)

« Je crois que les chiffres sont des chiffres et que les statistiques sont des statistiques. En ce sens, je pense qu’il [Djokovic] a de meilleurs chiffres que les miens et c’est indiscutable », a déclaré l’Espagnol dans une interview publiée mercredi dans les colonnes de AS.

« C’est la vérité. Le reste, ce sont des goûts, des inspirations, des sensations que l’un ou l’autre peut vous transmettre, pour que vous aimiez davantage l’un ou l’autre, a tenu à préciser le roi de Roland. Je pense qu’en ce qui concerne les titres, Djokovic est le meilleur de l’histoire et il n’y a rien à discuter à ce sujet. […] Je le félicite pour tout ce qu’il accomplit et cela ne me cause aucune frustration. »