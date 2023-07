Il court, il court Novak Djokovic, et en l’absence prolongée de Rafael Nadal, on se demande bien qui pourra l’arrêter. Après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, le Serbe est toujours en lice pour une troisième victoire d’affilée en Grand Chelem, après son succès en quart de finale de Wimbledon face à Andrey Rublev, mardi soir. Il n’est plus qu’à deux petits matchs d’égaler le record absolu de 24 titres majeurs de Margaret Court.

« J’ai bien joué, j’ai la bonne énergie et j’espère gagner encore vendredi », a déclaré avec une grande sérénité le Serbe de 36 ans, qui affrontera l’Italien Jannik Sinner (8e) pour une place en finale du tournoi qu’il joue pour la 18e fois. Il a également en ligne de mire le record de huit titres sur le gazon londonien détenu par Roger Federer chez les hommes, à une longueur du record absolu de Martina Navratilova (9).

« La pression fait naître en moi les plus belles émotions »

Alors, pour son 71e tournoi du Grand Chelem, il est le joueur à battre, encore et toujours. « J’adore ça ! N’importe quel joueur veut être celui que tous les autres veulent battre, c’est un privilège », a-t-il lancé après sa victoire. « La pression est toujours immense, en particulier ici à Wimbledon, mais elle fait naître en moi les plus belles émotions, elle m’incite à jouer mon meilleur tennis. Ils veulent tous mon scalp, mais ils ne l’auront pas ! », a-t-il ajouté, concluant en rigolant : « Oui, je suis très humble. »

Au chapitre des records, il vise aussi un cinquième titre consécutif à Wimbledon pour égaler les séries de Federer (2003-2007) et Björn Borg (1976-1980). Il a en outre atteint sa 46e demi-finale de Grand Chelem, égalant le record de Federer chez les hommes. Il a joué mardi son 400e match de Grand Chelem après avoir joué son 100e à Wimbledon au tour précédent. Seuls Roger Federer (429) et Serena Williams (419) ont joué plus de matchs en Majeurs.