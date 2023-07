Mais où s’arrêtera-t-il ? L’Américain Chris Eubanks, qui n’avait jamais franchi un second tour en Grand Chelem, s’est qualifié lundi soir pour les quarts de finale de Wimbledon en sortant le numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas, au terme d’un combat acharné et magnifique (3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4). Un nouvel exploit pour celui qui est en train, à 27 ans, de connaître une ascension aussi fulgurante qu’inespérée.

« J’ai l’impression de vivre un rêve c’est dingue (…) C’est surréaliste, j’arrive pas à y croire », a réagi l’Américain après la plus belle victoire de sa carrière. Lui qui n’avait jamais battu un joueur du top 10, et qui n’a intégré le top 100 qu’en avril, est définitivement la sensation du tournoi, après ses victoires déjà très spectaculaires en cinq manches contre Dominik Thiem au premier tour et Andy Murray au deuxième.

« Ce qui est bizarre au tennis, c’est qu’on ne joue jamais son meilleur tennis tout le match, mais on joue du mieux possible autant que possible et sur les moments importants, j’ai bien joué. J’ai eu des hauts et des bas, mais vous m’avez tellement poussé pour réaliser des trucs incroyables », a-t-il ajouté en s’adressant au public conquis.

Medvedev n’a qu’à bien se tenir

Récent vainqueur sur gazon à Majorque, son premier titre et son sésame pour rentrer dans le top 50 mondial (actuellement 43e), le géant (2,01m) américain a su attendre son heure face à Tsitsipas, longtemps injouable sur sa mise mais qui s’est fait punir dès la première petite baisse de régime.

Eubanks a fait le break à 4-4 au quatrième set sur une double faute de Tsitsipas pour l’emporter 6-4 et dans le cinquième, il a toujours fait la course en tête pour conclure par un coup droit croisé canon qui a laissé Tsitsipas sur place. Au prochain tour l’attend un défi encore plus grand en la personne du numéro 3 mondial, le Russe Daniil Medvedev.