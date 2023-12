Rafael Nadal est officiellement de retour. Et il embarqué un Français dans ses valises pour parfaire la préparation hivernale qui le conduira à l’Open d’Australie. Comme révélé par L’Equipe, Arthur Fils a été invité à s’entraîner pendant une semaine avec l’Espagnol. « Il m’a très gentiment invité, a confirmé le tennisman de 19 ans en conférence de presse après sa victoire contre Van Assche au Masters Next Gen. Je vais me donner à fond et essayer de ne pas trop m’envoler sur ses coups droits ! On va faire de bons entraînements. Je vais en tirer le maximum. »

Plus que le jeune Français, c’est son entraîneur, Sébastien Grosjean, qui se ravit le plus de cette opportunité. « Je suis un fan de Rafa, j’adore le champion et l’homme, donc je suis ravi, c’est top qu’il revienne, confie-t-il au quotidien sportif. C’est bon signe, c’est qu’il est bien. J’ai hâte de le revoir. On va voir comment il reprend, on va le voir s’entraîner. S’il a annoncé son retour pour Brisbane et Melbourne, c’est que, sur le plan physique, il est là. » La question étant : combien de temps Rafael Nadal restera « là ».