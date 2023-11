Pauvre Alex De Minaur. L’Australien n’a pas pesé lourd dimanche face à l’ouragan Jannik Sinner. Le numéro 4 mondial a balayé le 12e (6-3, 6-0) dimanche à Malaga pour offrir la Coupe Davis à l’Italie, alors que Matteo Arnaldi (44e) avait obtenu le premier point grâce à son succès contre le 40e, Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4). Quarante-sept ans après leur première victoire dans la compétition, en 1976, les Transalpins ont à nouveau pu brandir le « Saladier d’argent », portés par leur meilleur joueur qui a survolé la semaine.

Le joueur de 22 ans a remporté les cinq matchs auxquels il a pris part à Malaga, deux en double et trois en simple. Sinner a conclu une semaine parfaite, lancée par une victoire en quart de finale contre les Pays-Bas (2-1) puis par un succès de prestige contre la Serbie de Novak Djokovic.

Le jeune Italien a écœuré le numéro 1 mondial qui l’avait pourtant battu le dimanche précédent en finale du Masters, en effaçant trois balles de match dans le simple avant de l’emporter, puis de le dominer à nouveau lors du double disputé avec Lorenzo Sonego.

L’Italie succède au Canada

« Hier, on était à un point de se faire sortir et là on va pouvoir célébrer, c’est génial », a savouré le vainqueur du Masters 1000 de Toronto cette année. Cette victoire permet à l’Italie de se hisser à la hauteur de la Croatie avec deux titres, alors que les Australiens se présentaient face à eux forts d’une immense expérience avec 28 victoires en 49 finales. L’équipe du capitaine Filippo Volandri succède au Canada au palmarès de la Coupe Davis.