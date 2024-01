Tournoi de Brisbane EN DIRECT : Le grand retour de Nadal, c'est maintenant ! Suivez son 1er tour contre Thiem avec nous

09h45 : HELLO TOUT LE MONDE

Et bonne année ! J'espère que vous allez bien, pas trop crevés pour cette reprise à peine le réveillon digéré. On commence fort de notre côté avec le grand retour de Rafa Nadal sur les courts. On ne pouvait pas rater ça, évidemment. L'Espagnol revient après un an sans jouer, la faute à une sale blessure à la hanche qui a nécessité deux opérations. Mais le voilà, pour lancer ce qui sera très probablement la dernière saison de sa carrière. Et on a bien hâte de voir dans quelle forme il se trouve.

>> Quoi de mieux à faire un mardi 2 janvier au matin que de suivre le grand retour de Rafa ? Rien, évidemment...