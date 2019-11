La finale du Masters 2019 fera souffler un grand vent de fraîcheur sur le tennis en opposant Dominic Thiem (N.5), 26 ans, qui a battu le tenant Alexander Zverev, et Stefanos Tsitsipas (N.6), 21 ans, tombeur du vétéran Roger Federer samedi.

Il n’y aura ni 7e titre, ni même 11e finale pour le Suisse qui n’a rien pu faire (6-3, 6-4) face au prodige grec de 17 ans son cadet, le plus grand écart d’âge jamais enregistré au Masters.

Dans cette finale aux airs de passation de pouvoir, Tsitsipas, vainqueur l’an dernier du Next Gen, le Masters des joueurs de moins de 21 ans, et qui visera un incroyable doublé dimanche, a su repousser les assauts d’un Federer qui a mal négocié des points cruciaux.

