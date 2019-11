Il est éternel. Le Suisse Roger Federer, N.3 mondial, est venu à bout de sa bête noire Novak Djokovic (6-4, 6-3) jeudi au Masters de Londres et s’est qualifié pour sa 16e demi-finale dans cette épreuve.

Cette défaite élimine le Serbe, N.2 mondial, qui ne pourra donc plus dépasser Rafael Nadal au classement ATP cette année. L’Espagnol est assuré de terminer la saison sur la plus haute marche du classement mondial.

Cela faisait quatre ans, presque jour pour jour, que Federer n’avait plus levé les bras au terme d’un match contre « Djoko ».

🇨🇭 @rogerfederer had not defeated Novak Djokovic since the season-ending finals in 2015.



Tonight, that all changed.



🎥: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/Pcp9YeTQ7u