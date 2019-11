Cette fois c'est sûr, une légende ne passera pas les poules. L’Autrichien Dominic Thiem s’est qualifié mardi au terme d’un match incroyable de 2h46 face à Novak Djokovic 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5), qui devra en découdre jeudi avec Roger Federer pour une place dans le dernier carré du Masters.

Cette défaite est également un petit contre-temps dans la course à la place de numéro un mondial à la fin de la saison que le Serbe mène contre Rafael Nadal.

London, you’ve just witnessed a CLASSIC.@ThiemDomi defeats Djokovic 6-7(5), 6-3, 7-6(5) to book his spot in the #NittoATPFinals final four 🙌



