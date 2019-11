Julien Benneteau a mené les Bleus à la victoire en Australie. — Trevor Collens/AP/SIPA

On n’en saura pas beaucoup plus dans l’immédiat puisqu’on n’était pas à Perth pour accompagner la célébration des Bleues et du staff jusqu’au bout de la nuit, mais ça a dû être une sacrée chouille cette histoire.

La @FedCup repart en France. Guillaume Heroult, le manager, veille sur elle. @julienbenneteau aurait bien aimé la cajoler mais ses mains sont prises. Accident hier soir: pied gauche cassé ! #FedCupFinal pic.twitter.com/YOl7Eg8rB1 — Eric Salliot (@ericsalliot) November 11, 2019

En témoigne la blessure de guerre de Julien Benneteau, le capitaine de l’équipe de France de Fed Cup, qui s'est cassé le pied dimanche tard dans la nuit, quelques heures après la victoire de Kristina Mladenovic et Caroline Garcia dans le double décisif face à l’Australie.

😍🇫🇷🏆 Elles l’ont fait ! Les Françaises remportent la Fed Cup ! Kristina Mladenovic et Caroline Garcia apportent le point de la victoire grâce à leur succès en double ! #FedCup #AUSFRA



🎥 Le résumé complet du double décisif : https://t.co/dziEXNPI2D pic.twitter.com/tx0sJ1D2AY — France tv sport (@francetvsport) November 10, 2019

Un léger contretemps qui rappellera aux plus observateurs de la chose sportive la blessure encore plus bête de Thomas Levet, qui s’était fissuré le péroné en sautant dans le plan d’eau qui entourait le trou n°18 après sa victoire à l’Open de France il y a quelques années.