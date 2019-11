Roger Federer a préservé un espoir de qualification pour les demi-finales du Masters de tennis à Londres en l'emportant en deux sets 7-6(2), 6-4 sur l'Italien Matteo Berrettini, déjà battu par Novak Djokovic dimanche. Quelle que soit l'issue du duel entre Djokovic et l'Autrichien Dominic Thiem en soirée, le Suisse devra battre la tête de série numéro deux jeudi pour rentrer dans le dernier carré.

Making it look sooo easy.



Sweet highlight reel today from @rogerfederer...#NittoATPFinals pic.twitter.com/xKRSh7ok5K