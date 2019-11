La NextGen est en forme. Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.6 mondial, a facilement battu l’Allemand Alexander Zverev (N. 7), tenant du titre, en deux sets, 6-3, 6-2, mercredi lors du Masters à Londres.

Avec cette victoire, Tsitsipas, 22 ans, file en demi-finales, pour sa première participation, rejoignant Dominic Thiem (N.5), déjà qualifié.

