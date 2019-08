BATTLE Règlement de compte à OK Corral entre Bartoli et Paire

Benoît Paire s'est gentiment fait titiller par Marion Bartoli. — Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A défaut de nous faire vibrer sur les courts pendant l’US Open, le tennis français se rattrape en faisant le show sur Twitter. Après son élimination dès le deuxième tour du grand chelem américain contre Aljaz Bedene, Benoît Paire a subi les critiques de Marion Bartoli, désormais consultante pour Eurosport. Et visiblement, ça ne lui a pas forcément plu.

Alors que le Français s’est fait remarquer pour ne pas avoir serré la main de son adversaire – qu’il accuse de l’avoir insulté en plein match –, il s’est fait traiter de « gamin de 8 ans » par l’ancienne tenniswoman française.

Règlement de compte à OK Twitter

Une sortie médiatique que l’Avignonnais n’a pas du tout aimée et il ne s’est pas fait prier pour le faire savoir à tout le monde. Sur Twitter, le bad ass du tennis tricolore a sorti les vieux dossiers du placard à archives en rappelant à Bartoli son épisode avec Virginie Razzano à Eastbourne en 2009.

Dis moi @bartoli_marion pas sûr que tu sois bien placée pour parler de ce sujet 🤷🏽‍♂️.. Tu avais serré la main de Virginie à Eastbourne en 2009? pic.twitter.com/KmqjONDGRK — paire benoit (@benoitpaire) August 30, 2019

Ce à quoi Bartoli a à sont tour répondu : « Je ne sais pas si tu t’es fait aider pour trouver ça comme défense. (…) Tu ne connais pas du tout les faits de ce match et les raisons pour lesquelles je n’ai pas serré la main de Virginie, la seule fois de toute ma carrière ». La Française ne s’est pas arrêtée là et en a rajouté une couche malgré une tournure de phrase relativement approximative. On vous laisse juger.

« Mais je crois que notre plus grande différence restera dans le fait que je n’ai jamais cassé une raquette non plus, traité mon adversaire de complètement nul et encore moins dit que, pour oublier une défaite, je passerais quinze jours à sortir en boîte de nuit ! Donc en termes de leçon, je crois que tu peux franchement t’abstenir de m’en donner ! »

Restera dans le fait que je n ai jamais cassé une raquette non plus, traité mon adversaire de complètement nul et encore moins dire que pour oublier une défaite je vais passer 15 jours à sortir en boîte de nuit !! Donc en terme de leçon je crois que tu peux franchement — Marion bartoli (@bartoli_marion) August 30, 2019

On attend toujours la réponse de Benoît Paire.