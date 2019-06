Du jamais vu ! Ou en tout cas, on ne s’en souvient pas. Le tennisman russe Daniil Medvedev a sorti un jeu de service absolument parfait face à Lucas Pouille au deuxième tour de l’ATP 500 de Stuttgart.

Alors qu’il était mené 5 jeux à 1 dans le 3ème set, Medvedev a décidé de s’énerver un peu en claquant 4 aces en 29 secondes ! L’ATP n’a pas (encore) confirmé qu’il s’agissait d’un record de vitesse, mais on doit sérieusement s’en approcher.

Did we just witness the fastest service game ever? 🧐



🎥 : @MercedesCup pic.twitter.com/gMuBF85KGe