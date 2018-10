Masters 1000 Paris-Bercy: Tsonga sort dès le premier tour (et nous prive d'un joli match contre Federer)

TENNIS On n'aura pas le droit à une affiche Federer-Tsonga mercredi...

Tsonga sort du Masters de Bercy dès le premier tour. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

On avait pourtant croisé très fort les doigts... Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Paris-Bercy, Jo-Wilfried Tsonga a été battu au bout du suspens et de trois sets disputés, face à Milos Raonic (7-6, 6-7, 6-7). Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Français qui avait pris le premier set en développant par séquence un jeu plutôt sexy.

Quelle intensité !

🕰 2h53

3️⃣ tie-breaks

Mais 1️⃣ seul vainqueur ⇢ le Canadien @milosraonic 👏🏻#RolexParisMasters pic.twitter.com/MQw1kNPgzJ — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 30, 2018

Mais ça n’a pas suffi et Jo a ensuite concédé les deux sets suivant malgré une salle de Bercy toute acquise à sa cause. C’est dommage, on se faisait déjà un plaisir de retrouver Tsonga dès mercredi pour un gros match contre le revenant Roger Federer. Chienne de vie.