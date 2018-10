Masters 1000 de Paris-Bercy: Alléluia, le roi est là ! Après avoir séché Bercy pendant deux ans, Federer annonce son come-back

Tout sourire, Federer s'est entraîné sur les courts de Paris-Bercy. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

A quoi reconnaît-on la marque des très grands ? A l’effervescence qu’il provoque sans même être là. Depuis le début du Masters 1000 de Paris-Bercy, le fantôme de Roger Federer plane sur le tournoi et la question tournait en boucle, « alors, il vient ou pas ? », jusqu’à ce que le Suisse, victorieux de Bâle dimanche et habituel sécheur de l’évènement parisien depuis 2016, coupe fin aux rumeurs : oui, il est là et oui, il va jouer.

Masters 1000 de Paris-Bercy: Eliminé au premier tour, Benoît Paire veut «faire un peu la fête et profiter du célibat» https://t.co/vVhrJJ5Rj2 via @20minutesSport pic.twitter.com/ka3DGlLus0 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 30, 2018

Après avoir réservé un terrain d’entraînement en début de journée, le roi Federer a convoqué sa cour, euh pardon, la presse, pour une conférence très attendue dans une salle bondée au possible. « Première question, Roger, est-ce que vous allez participer au tournoi ? », lui demande un journaliste. « Si je suis là, devant vous, c’est que oui. Sinon je serai parti par derrière après ma séance d’entraînement ! », répond-il un brin taquin mais avec un grand sourire. Guy Forget et le public de Bercy peuvent donc se préparer, son altesse sérénissime sera bien sur le court mercredi pour affronter le vainqueur du duel Tsonga-Raonic.