VIDEO. Tennis: Simon à un pouce d'envoyer Federer au tournoi de Bercy (mais en fait non)

Roger Federer va sans doute faire l'impasse sur Bercy. — Alexandra Wey/AP/SIPA

Gilles Simon a failli faire une belle faveur à Guy Forget. Mais le Français n'est pas allé au bout de l'exploit contre Federer, qualifié pour les demi-finales de «son» tournoi de Bâle. Il est de plus en plus improbable que le Suisse se rend à Paris pour disputer le tournoi de Bercy la semaine prochaine. En dépit d'un démarrage poussif comme jeudi, «Rodgeur» s'est qualifié pour les demi-finales en battant «Gillou» 7-6 (7/1), 4-6, 6-4, vendredi, et n'a plus qu'un match à gagner pour atteindre sa 12e finale en 12 participations.

Abandonné par sa première balle et commettant un grand nombre de fautes, Federer, en quête d'un 9e trophée dans sa ville natale, a d'abord été mené 3-0, puis 4-1 par un Simon, 32e mondial, qui profitait de l'aubaine pour mener 5-2 après un 7e jeu particulièrement disputé. Mais le «Maître» s'est ensuite ressaisi, bien aidé par un service enfin retrouvé. Il a égalisé à 5-5 avant de sauver une balle de set lors du 12e jeu puis a survolé le jeu décisif (7/1) au cours duquel le Français est complètement sorti de la partie.

Le tableau de ce #RolexParisMasters !

Here is the draw ! pic.twitter.com/f8rUnFnjlg — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 26, 2018

La deuxième manche a été plus équilibrée jusqu'au 9e jeu quand Simon a réussi à s'emparer du service du Suisse. Le Français a ensuite confirmé son break, sur sa seconde balle, pour revenir à un set partout. Dans le dernier set, Federer, après avoir mené 3-0, puis 4-1, a un peu faibli pour laisser Simon revenir à 4-4. Mais le Bâlois a repris l'avantage sur son service avant de conclure sur la mise en jeu du Français en montrant une grande qualité technique et mentale. Il a conclu la rencontre dès sa première balle de match après 2h 35 minutes.

Roger Federer, qui avait débuté sa carrière dans le tennis comme ramasseur de balles à... Bâle, affrontera samedi, pour une place en finale, le Russe Daniil Medvedev, vainqueur du Grec Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-3.