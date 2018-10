Masters 1000 de Paris-Bercy: Éliminé au premier tour, Benoît Paire veut «faire un peu la fête et profiter du célibat»

Benoît Paire espère jouer la finale de la Coupe Davis fin novembre. — TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Après avoir remporté ses deux premiers matchs de qualif', Benoît Paire va finalement partir en vacances assez tôt. Défait par Fucsovics en deux sets ce mardi au Masters 1000 de Paris-Bercy, la crinière rose a expliqué qu’il espère vraiment faire partie de l’équipe de France qui jouera la finale de Coupe Davis​ fin novembre, à Lille, face à la Croatie. Mais pas avant de s’être reposé un peu et d’avoir profité de la vie. Et de son célibat. Coquin.

« J’ai envie de faire partie du groupe et du stage. Pour l’instant, je vais profiter, me reposer un peu, peut-être partir en vacances quelques jours parce que j’ai besoin de souffler. Cette saison a été vraiment fatigante. À chaque fois que j’arrive à Bercy, je suis épuisé (…) Cela n’a pas été simple. Je vais partir quelques jours parce que j’ai besoin de couper. Je vais un peu faire la fête, profiter de mon célibat. Je vais aller sur la plage, je vais être bien. Je vais vraiment être bien », rigole-t-il, déçu par sa défaite mais pas non plus au point d’être abattu.

Masters 1000 de Paris-Bercy: «Ça questionne sur l’identité même du tennis »… Le coaching, ou l’opposition modernes vs traditionalistes https://t.co/V8OaMZTkkm via @20minutesSport pic.twitter.com/QGqiCXKeT1 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 30, 2018

Avant de quitter l’estrade de la salle de presse et le tournoi de Bercy, Paire en remet une petite couche sur la Coupe Davis : « S’il y a un stage et que je suis appelé, franchement je serai à fond et le plus heureux. J’ai envie de faire partir de ce groupe pour la finale. C’est l’objectif. J’espère en faire partie et avoir des nouvelles assez rapidement. J’ai fait ce que je pouvais pour en faire partie, je pense. » Le message est passé. En attendant, bonne bourre Benoît.