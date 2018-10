Tennis : La Française Clara Burel remporte le masters junior et devient numéro un mondiale

Quelle année pour Clara Burel ! Sélectionnée pour la première fois en Fed Cup, la Bretonne a réalisé cette nuit l’exploit de s’imposer en finale du Masters junior de tennis en Chine. La Costarmoricaine de 17 ans devient dans le même temps numéro un mondiale. Une performance XXL pour le nouvel espoir du tennis français.

Clara Burel defeats Camila Osorio Serrano 76(6) 61 to lift the girls' 🏆 at the ITF #JuniorMasters! pic.twitter.com/CwuesKR7oQ