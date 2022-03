L’un des rendez-vous majeurs de la saison de freestyle se déroule ce mercredi et jeudi à Avoriaz (Haute-Savoie). Trente-deux skieurs et snowboardeurs parmi les plus créatifs au monde, femmes et hommes confondus, se retrouvent pour la deuxième édition de Red Bull Infinite Lines. Au menu la plus esthétique des spécialités, le freestyle backcountry, dans une Combe du Fornet sculptée par le vent et la neige, agrémentée de quelques modules conçus avec les rideurs.

Seront notamment de la partie les Français Jules Bonnaire, Ben Buratti, Coline Ballet Baz, Lou Barin, Astrid Cheylus et Manon Loschi en ski, ainsi que Lucas Cornllat, Victor Daviet, Sébastien Konijnenberg, Chloé Sillières et Lucie Silvestre en snowboard. Les performances des concurrents sont départagées par six juges selon des critères de créativité, de fluidité et de difficulté. Les demi-finales et finales sont prévues jeudi à partir de 12 heures, avant une remise des prix à 16 heures.