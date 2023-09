De notre envoyé spécial à Marseille,

Le XV de France a éparpillé la Namibie, ce jeudi soir à Marseille, signant le plus gros score de son histoire (96-0). Après avoir toussoté contre l’Uruguay, la machine est relancée, même si la très faible opposition représentée par la 21e nation mondiale et la blessure d'Antoine Dupont incitent forcément à la retenue.

Un carton, un vrai

Fallait pas les énerver. Un peu agacés par la bouillie servie contre l’Uruguay, et certainement par les commentaires qui ont suivi, les joueurs du XV de France ont remis les pendules à l’heure en étrillant une très faible équipe de Namibie. A la pause, ça faisait déjà 54-0 et huit essais inscrits, après une domination de tous les instants. C’était du hourra rugby aux quatre coins du terrain, sous l’impulsion notamment de Dupont, dynamiteur hors pair sur les sorties de rucks – avant de se faire dynamiter lui-même et de devoir sortir sur protocole commotion en seconde période, ce qui terni forcément la soirée.

Le capitaine a tout de même eu le temps, avant ça, d'envoyer Penaud à l’essai pour lancer la soirée (6e, 5-0), avant que tout le monde s’y mette, et même les « gros », Baille et Mauvaka, dont le jeu à la main a fait merveille sur le second essai de l’ailier (21e, 26-0). Dans une ambiance de corrida au Vélodrome, les Bleus ont appuyé jusqu’au bout, Danty, Ollivon, Flament, Bielle-Biarrey et Couilloud se mêlant à la fête, avant que Jaminet puis un essai de pénalité en toute fin de match ne fassent entrer cette démonstration dans le livre des records des Bleus.

#RWC2023 | 🇫🇷⚡️🇳🇦 54-0 À LA MI-TEMPS !



Juste avant la pause, Louis Bielle-Biarrey est à la réception d'une passe merveilleuse d'Antoine Dupont pour inscrire le huitième essai des Bleus 🔥



Penaud grimpe les marches du Panthéon

Le joueur de l’UBB ne pouvait évidemment pas laisser sa part cette orgie d’essais. Porté par ses cannes supersoniques, le « serial scoreur » de cette équipe a planté un triplé, portant son total sous le maillot bleu à 33 essais. Un chiffre qui lui permet de laisser Philippe Saint-André dans le rétro et de monter sur le podium des meilleurs marqueurs de l’histoire de l’équipe de France. Vincent Clerc n’est plus qu’à une petite unité devant, et le patron Serge Blanco à cinq. Si tout va bien, Penaud pourrait le rejoindre, voire le dépasser, dans cette Coupe du monde. Ce serait une formidable nouvelle pour tout le monde.

Rendez-vous contre l’Italie

C’était bien sympa cette petite balade, mais le XV de France va voir l’adversité monter de quelques crans désormais. C’est l’Italie qui va présenter face à lui pour le dernier match de poule, une opposition pas de nature à l’inquiéter non plus – si elle joue à son niveau – mais qui constituera le marche-pied idéal vers les quarts de finale. Les Bleus ont pu réciter leurs gammes jeudi soir, peaufiner des lancements légèrement élimés ces derniers temps et redonner du souffle à cette aventure, après la baisse de tension inévitable qui a suivi ce match d’ouverture si spécial. Il en fallait une bonne dose pour les porter pendant ces quinze interminables jours qui les séparent de la prochaine rencontre.