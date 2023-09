Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Matthieu Lartot aux commentaires trois mois après son amputation… Suivez la journée de jeudi avec nous

09h00 : Bonjour les XVdeFrancix !!

Est-ce qu'une journée avec un match des Bleus n'est pas, d'office, une belle journée ? Et bien si. Surtout quand on sait qu'on va voir une victoire avec une tripotée d'essais pour nos Bleus. Oui, car, on ne pas se mentir, si on ne passe pas 50 points aux Namibiens, oça sera presque comme une défaite. Et, puis, après les dernières semaines tendues pour les Marseillais, ça va leur permettre de voir du jeu au Vélodrome. En dehors des Bleus, on n'oublie pas toute l'actualité de cette Coupe du monde. Allez, embarquez, c'est parti !