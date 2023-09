France - Namibie EN DIRECT : Les Bleus déjà avec le bonus offensif, et en pleine démonstration... Suivez le match avec nous...

08h30 : Revoilà nos petits Bleus !

Salut tout le monde ! Jour de match ce jeudi pour le XV de France, qui affronte la Namibie à Marseille. Comme nous, les Bleus sont impatients de laisser loin derrière la bouillie proposée face à l'Uruguay la semaine passée. Ce soir, on veut une large victoire, et surtout du jeu. Ca tombe bien, Fabien Galthié a décidé de renvoyer au front les vainqueurs des All Blacks lors du match d'ouverture, exceptés Greg Alldritt (légèrement blessé), Gabin Villière (à qui le staff a préféré Louis Bielle-Biarrey sur ce coup-là) et Reda Wardi (qui laisse sa place au revenant Cyril Baille). L'équipe a besoin de retrouver du liant, des certitudes sur ses combinaisons offensives et du rythme, avant que l'adversité ne remonte d'un cran face à l'Italie et surtout en quart de finale.

>> Rendez-vous ici même vers 20h30 pour suivre tout ça, on compte sur vous!..