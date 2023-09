De notre envoyé spécial à Lille,

Le XV de France a difficilement battu une équipe d’Uruguay accrocheuse et joueuse, jeudi soir à Lille (27-12). L’essentiel est sauf, mais les Bleus nous ont fait des frayeurs.

Brouillons

C’est peut-être la nostalgie, déjà, du match d’ouverture mais les Bleus ont encore décidé de démarrer la rencontre à l’envers, poussant le vice jusqu’à encaisser la copie conforme du premier essai néo-zélandais – un jeu au pied dans le dos de la défense conclu sur l’aile (3-5, 6e). Un simple contre-temps, pensait-on, quand Hastoy remettait les Bleus devant au score (13-5, 11e). Mais la domination territoriale française n’allait pas se concrétiser au tableau d’affichage. Trois explications à cela : une incapacité frustrante à porter les ballons une fois dans les 22 adverses, le carton jaune de Taofifenua (dont le coup de coude aurait pu valoir plus) et le cœur énorme de cette équipe sud-américaine.

Bluffante Uruguay

L’adversaire du soir n’avait rien d’un faire-valoir. On savait bien que les Uruguayens ne feraient aucun cadeau et laisseraient toutes leurs forces dans la bataille, mais ils ont fait bien plus que ça. Cette équipe dispose de sacrés joueurs de rugby, à l’image du demi d’ouverture Etcheverry et surtout de l’arrière Amaya. Ce dernier s’est amusé plusieurs fois à travers la poreuse défense française, obtenant une juste récompense en seconde période (13-12, 56e). A ce moment-là, la déception de voir les Bleus échouer à se détacher s’est transformée en crainte, réelle, de voir ce match basculer du mauvais côté.

Encore du boulot pour les Bleus

Avec douze nouveaux joueurs incorporés pour ce match, le staff imaginait bien que ce ne serait pas une balade de santé. Mais ces Bleus, même inexpérimentés à ce niveau, auraient dû afficher plus de maîtrise. Il a tout de même fallu qu’Etcheverry soit contré par son propre coéquipier et que Mauvaka profite du cadeau pour que l’on commence à respirer (20-12, 55e), avant que Bielle-Biarrey ne creuse l’écart (27-12, 73e). Quinze pénalités concédées et pas de bonus offensif, ce n’était certainement pas l’idée de départ de Fabien Galthié. La semaine qui arrive sera peut-être encore plus studieuse que prévue avant la Namibie, jeudi prochain.