A peine remis du match d’ouverture que le XV de France plonge dans le deuxième rendez-vous de cette Coupe du monde à la maison. La délégation bleue embarque ce mardi pour Lille, où elle affrontera jeudi l’Uruguay.

Avant ça, elle a profité d’un dernier bain de foule dans son camp de base de Rueil-Malmaison, qu’elle ne retrouvera qu’après le dernier match de poule contre l’Italie dans un peu moins d’un mois.

Julien Marchand reste dans le groupe

Bruno Boussagol, le responsable du pôle santé du XV de France, est venu en conférence de presse lundi pour faire le point sur l’état des troupes. Concernant Julien Marchand, leader de la première ligne française et sorti sur blessure en début de match face aux Blacks, les examens passés dimanche ont confirmé une lésion musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche. Le staff a décidé de le garder dans le groupe et de tout mettre en œuvre pour le soigner au plus vite.

« On a trois semaines devant nous pour l’amener à être compétitif », a dit Boussagol, assez confiant sur le fait que le talonneur puisse être disponible pour un (très) probable quart de finale, sans toutefois pouvoir en être certain. « Il a déjà fait de petits progrès depuis vendredi, et mentalement il est dans de bonnes dispositions, il s’accroche », a fait valoir l’un des trois kinés de l’équipe.

Et les autres grands blessés ?

Ne vous inquiétez pas, il y a eu des nouvelles de tout le monde. Et elles sont plutôt bonnes. Jonathan Danty, blessé lors du dernier match de préparation contre l’Australie, est entièrement remis et à disposition des entraîneurs pour le prochain match. Anthony Jelonch également, et c’est un petit événement pour celui qu’on croyait out pour le Mondial quand il a été victime d’une rupture des ligaments croisés fin février.

Bruno Boussagol est revenu en détail sur sa rééducation accélérée, révélant notamment que le joueur et le staff chargé de le suivre étaient allés piocher dans d’autres sports, par exemple le ski, pour enrichir les exercices et récupérer plus vite. « Aujourd’hui, tous les feux sont au vert, assure le manager santé. Mais il sera encore suivi de près. Le risque zéro [de rechute] n’existe pas. En tout cas on a estimé, d’un commun accord entre le staff, le chirurgien et le joueur, qu’il était prêt. »

Cyril Baille, victime lui d’une blessure au mollet mi-août, a repris la course à haute intensité et devrait retrouver les terrains d’entraînement la semaine prochaine. L’objectif, réaliste, est qu’il soit compétitif contre l’Italie (6 octobre). « Lui aussi a un bon moral », a insisté Boussagol.

La compo pour l’Uruguay quasiment connue

Jelonch ne sera pas uniquement à disposition des coachs jeudi, mais bel et bien sur le terrain au coup d’envoi. Si l’on se réfère à l’équipe alignée en chasubles bleues à l’entraînement ce lundi, le Toulousain sera là, entouré de Sekou et Paul Boudehent dans une troisième ligne totalement remaniée. Jelonch sera même capitaine à la place d’Antoine Dupont, selon L’Equipe et le Midol.

Plus globalement, c’est quasiment tout le XV qui va changer par rapport à la Nouvelle-Zélande, avec notamment une première ligne composée de Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgarit et Dorian Aldegheri. Maxime Lucu et Antoine Hastoy devraient être associés en charnière. Arthur Vincent au centre, Louis Bielle-Biarrey à l’aile et Melvyn Jaminet à l’arrière sont également annoncés de la partie. Au final, seuls Cameron Woki, Yoram Moeafana et Gabin Villière sont partis pour être reconduits. Pas les plus convaincants vendredi, et ce n’est sûrement pas un hasard.

Un grand bain de foule pour dire au revoir à Rueil

Trois jours après leur entame parfaite face aux All Blacks, les joueurs français ont pu constater qu’ils avaient rendu leurs supporteurs heureux. Malgré le cagnard, près de 3.000 se sont massés lundi après-midi au bord du terrain d’honneur Bernard Marie pour observer la séance à haute intensité concoctée par le staff. Après deux heures d’effort, les Bleus ont pris le temps de faire le tour du terrain pour signer des autographes et répondre aux (très) nombreuses demandes de photos. Des gars bien, qu’on vous dit.

😍 Un accueil 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 ! Merci Rueil-Malmaison 🙏 #UnisPourUnRêve #XVdeFrance #RWC2023 pic.twitter.com/k4seiCaBsb — France Rugby (@FranceRugby) September 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Et bonjour Lille !

Les Bleus partent dans la matinée pour les Hauts-de-France. La conférence de presse d’annonce de l’équipe titulaire est prévue à 15 heures au stade Pierre-Mauroy.