La rentrée pas tout à fait digérée, Toulouse, comme le reste de la France, va pouvoir s’oublier devant le rugby lors des deux mois qui viennent, pour peu que les Bleus y mettent du leur. Toute la ville se prépare à la Coupe du monde de rugby qui démarre ce vendredi avec le match très attendu France-Nouvelle-Zélande. Les rues portent peu à peu les couleurs des équipes en lice, les boutiques se décorent de sport et les bars sortent les fanions portant fièrement le bleu blanc rouge. Un mois dans la capitale française du rugby où se croiseront joueurs et supporteurs, puisque le Stadium accueillera cinq matchs entre le 8 septembre et le 8 octobre.

Chacun sait déjà où il visionnera cette première rencontre : dans la plus grande fan-zone de France, prairie des filtres, dans son canapé, entre amis, ou devant un bon barbecue, peu importe, mais surtout une pinte à la main dans un des nombreux pubs de Toulouse, sanctuaire des rencontres sportives.

« On est prêt, on a de la place pour tout le monde. ». Au pub irlandais Dubliners, proche du Stadium de Toulouse, toute l’équipe se prépare pour l’événement. Une compétition sportive de plus finalement pour le plus vieux pub irlandais de la ville qui souffle ces 33 ans. Pour l’occasion, Jérémie Loison, le gérant du pub historique a misé sur la visibilité. Un écran géant de deux mètres a été installé à l’intérieur ainsi qu’une télé à l’extérieur sans compter les trois écrans fixes à l’année. « Tout le pub est quadrillé. Le but, c’est que les clients trouvent toujours une place devant le match. Qu’importe où ils seront assis, ils pourront avoir accès aux images »

Une petit beauté pour l'occasion... - Lucie Tollon

Quinze tireuses pour fêter le match

En dehors de la diffusion des rencontres, le pub a aussi investi dans des bières locales. « Comme on espère avoir des supporteurs étrangers, on s’est dit que c’était l’occasion de montrer les bonnes choses de notre région ! ». Pour ce qui est des litres de bières qui vont être tirés à foison dès ce vendredi, le gérant préfère observer avant de faire péter le carnet de commandes : « On ne connaît pas encore l’engouement potentiel de cette Coupe du monde, on reste dans le flou pour l’instant, on est donc sur des stocks de rentrée habituel », ajoute Jérémie, à quelques heures du grand soir. Les clients peuvent tout de même être rassurés : « On a quinze tireuses ! La cave est pleine et les fournisseurs ont leurs entrepôts pleins. On en a sous le coude et on se tient prêt ».

« Les stocks sont beaucoup plus importants que d’habitude »

Les pubs toulousains du groupe Wells & Co se sont également bien organisés pour arroser les fans de rugby. Du Tower of London, en passant par le Londontown, The George and Dragons et The Danu, les « bistrots » favoris pour trinquer en regardant un match sont au taquet. « Les stocks de bières sont beaucoup plus élevés que d’habitude. La cave est pleine et l’équipe est au complet. On prend également des extras que l’on connaît bien pour les gros matchs. C’est surtout pour nous aider en matière d'amplitude horaire, comme on ouvrira beaucoup plus tôt certains jours », explique l’assistant manager du Londontown.

Les fûts n'attendent que les supporteurs - Lucie Tollon

En plein cœur des Carmes, le staff est tout excité avant le coup d’envoi. Une télé sera placée à l’extérieur ainsi qu’une tireuse. A l’intérieur, cinq télés et treize tireuses attendent les clients. « On a aussi prévu de donner des cadeaux et des goodies pour l’occasion. Pour marquer le coup », ajoute l’Anglais d’origine.

Ceux qui sont opérationnels, ce sont aussi les barmen de Maison Good. Et pour cause, si ce restaurant-bar populaire de la Ville rose n’est pas spécialisé dans les événements sportifs comme pour les pubs, l’établissement appartient tout de même à Romain Ntamack. « On a commandé plus de stocks que d’habitude, surtout de la bière », s’amuse Gaëtan Brau, un des quatre gérants. Maison Good diffusera le match et laissera place à la fête pour plus de 400 clients, même si le patron, grand absent tricolore du Mondial, n’aura peut-être pas très envie de se montrer.