Il n’y a certes plus de petites équipes, comme le diraient nos amis footballeurs, mais, en battant la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, l’équipe de France va s’offrir deux semaines plutôt dénuées de pression. Oui, car en affrontant successivement l’Uruguay et la Namibie (pas des foudres de guerre), avant de défier l’Italie, le XV de France va pouvoir faire tourner et préparer sereinement la deuxième partie du tournoi. Même s’il y a quand même quelques petits soucis.

Que faire avec Julien Marchand ?

Touché aux ischios de la cuisse gauche en tout début de match face aux All Blacks, le talonneur de l’équipe de France sera absent environ un mois et manquera donc, au moins, les trois matchs restant de la phase de poule. Julien Marchand doit réaliser des examens supplémentaires en ce début de semaine et sera fixé sur la durée de son indisponibilité. Le staff des Bleus conservera-t-il Marchand pour le reste de la compétition ?

« On ne va pas se précipiter, a expliqué Laurent Labit, entraîneurde l'attaque du XV de France, cité par L’Equipe. Julien n’était pas prévu pour affronter l’Uruguay. On a deux talonneurs qui sont très en forme [Mauvaka et Bourgarit] et on a aussi des joueurs de première ligne qui peuvent occuper le poste de talonneur exceptionnellement. » Pas conservé dans la liste initiale des 33, le talonneur de Castres Gaëtan Barlot peut espérer retrouver les Bleus si le staff préférait se passer du Toulousain.

Bernard Laporte, absent, mais présent avec les Bleus

L’ancien président de la Fédération française de rugby n’était pas présent, vendredi au Stade de France, pour assister au match inaugural de cette Coupe du monde. Selon Le Figaro, Bernard Laporte n’a pas été invité par l’actuelle direction de la FFR. Cette dernière estime que l’ancien entraîneur du Stade Français et de Toulon doit, avant tout, rembourser des frais d’avocat de son procès, estimés à 150.000 €.

Mais Bernard Laporte était, quand même, d’une certaine façon, présent dans la préparation des Bleus. Le sélectionneur, Fabien Galthié, a en effet diffusé à ses joueurs une vidéo (à partir de 5’30) de la marionnette de Laporte aux Guignols de l’Info lorsqu’il évoquait les matchs face aux All Blacks.

Attention aux drones espions !

On serait membre du staff uruguayen ou namibien, on sauterait sur l’occasion. Dimanche, la Préfecture de Police de Paris a annoncé avoir pris un arrêté préfectoral (n°2023-01044), qui autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones à l’occasion de l’entraînement public du XV de France ce lundi à Rueil-Malmaison.

Le programme de la journée

Après deux séances plutôt légères dimanche, l’équipe de France s’entraînera donc devant ses supporteurs, ce lundi, au stade du Parc à Rueil-Malmaison. Près de 3.000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous qui commencera à 16h30. Toute la délégation tricolore prendra la route pour Lille, mardi. La composition d’équipe sera annoncée l’après-midi.