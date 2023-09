À l’occasion des grandes compétitions sportives internationales, il est de coutume de voir débarquer des nouvelles versions des licences de jeu vidéo du sport en question. Comme un hommage au pays hôte de cette coupe du monde, le rugby est l’exception qui confirme la règle. Prévu pour ce mois de septembre 2023, Rugby 24, nouvelle mouture du jeu de simulation de rugby, ne sera finalement pas disponible avant début 2024. Le temps, pour l’éditeur Nacon, de peaufiner son jeu.

On imagine d’avance l’amère déception des fans de rugby qui attendaient avec impatience une mise à jour du jeu avec les nouveaux joueurs, des innovations techniques, un meilleur rendu de la simulation… « Hein ? Ha non je n’en ai rien à faire de Rugby 24 », tranche Thierry Maurice, amateur de rugby et de jeux vidéo, et supporteur du Racing 92. « Franchement, presque tous mes amis sont supporteurs de rugby et jouent aux jeux vidéo, et quand on veut faire un jeu de sport ensemble, on joue à FIFA… Certainement pas à un jeu de rugby, ils sont trop nuls. »

Mario & Sonic à la relance

Mettons ce commentaire sur le compte du manque de culture rugby des supporteurs franciliens. « Un jeu de rugby ? Ho ben oui, j’en ai un, Rugby… 22, je crois… Je vous le commande ? », hésite, incrédule, Kevin, de la boutique Micromania de Toulouse. « Je vous conseille de le tester avant parce qu’à mon avis, c’est pas terrible comme jeu. En tout cas, moi, je ne l’ai jamais vendu. »

Interrogé sur les attentes des joueurs autour de la sortie de Rugby 24, Kevin préfère botter en touche : « Je crois qu’il y a un jeu de rugby à 7 dans Mario & Sonic aux Jeux olympiques. La version Paris 2024 aura peut-être une partie à 15, mais pas sûr… »

L’inoxydable Jonah Lomu

Comment expliquer ce désamour des amateurs de rugby pour les jeux vidéo de leur sport de prédilection. Après tout, le rugby gagne en popularité années après années et les jeux vidéo de sport sont systématiquement les plus vendus, tous genres confondus. « La réponse est toute simple : les jeux ne sont pas assez bons », analyse Vivien Milande, administrateur du Discord Sports Gaming. Le seul jeu qui trouve grâce aux yeux des amateurs de rugby reste Jonah Lomu Rugby, sorti en 1997 sur PlayStation.

« C’est de la pure nostalgie, et rien d’autre, affirme Vivien Milande. On peut lancer le jeu émulé pour rigoler cinq ou dix minutes mais plus personne ne joue vraiment à ce jeu. » Pour le quadragénaire, le culte autour de ce jeu est un trompe-l’œil.

Avec le temps, les joueurs qui ont connu Jonah Lomu Rugby l’ont sans doute idéalisé. C’est un effet de génération, on adore toujours les jeux qu’on a poncés pendant notre enfance. Je ne crois pas que le jeu était particulièrement bon, je crois surtout qu’il surfait sur la hype Jonah Lomu, qu’il arrivait au bon moment et qu’il était très seul sur son créneau. Il y avait un bon dosage entre le fun et la simulation. Pour l’époque en tout cas… »

De l’importance d’une passe ratée

En tout cas, du côté de Nacon, on espère bien faire mieux que Jonah Lomu Rugby avec Rugby 24. « C’était un très bon jeu, tout comme Rugby 08, mais si on sort le même jeu aujourd’hui, on va décevoir les attentes des joueurs qui ont augmenté en même temps que la puissance de leurs machines », explique, lucide, Clément Nicolin, chef de produit sur Rugby 24.

Si le rugby est parfois réputé inadaptable en jeu vidéo à cause de sa complexité, Clément Nicolin n’a pas abdiqué : « La principale difficulté technique vient du nombre de joueurs à animer. 15, c’est beaucoup. On travaille beaucoup l’IA des coéquipiers du joueur parce que la fluidité vient de là. Au rugby il faut agir en équipe de manière cohérente, c’est un sport très particulier. Il y a aussi les plaquages, les regroupements, les mêlées, les rucks, les phases arrêtées… Il faut aussi qu’il y ait des ratés, des passes manqués, des ballons qui glissent des mains, des joueurs qui fatiguent ou trébuchent. Pour que tout soit fluide et réaliste, il faut beaucoup beaucoup de lignes de codes. »

Rugby 24 à l’ouverture

Et on tombe là dans le principal écueil des jeux de rugby sortis jusqu’à aujourd’hui : la réalisation technique n’était jamais à la hauteur des attentes.

Un jeu de rugby, techniquement c’est très lourd parce qu’il y a énormément de captures d’animations, avec toutes les configurations possibles, explique Clément Nicolin. Or, il faut être réaliste, le marché n’est pas aussi grand que pour un jeu comme FIFA. Il faut donc être malin pour bien dimensionner le jeu, pour qu’à la fois il soit à la hauteur des attentes mais qu’il ne coule pas non plus la boîte parce qu’il aura coûté trop cher en développement… »

Plusieurs fans de rugby espèrent ainsi la sortie d’un jeu sur le modèle de Football Manager plutôt qu’un énième jeu de simulation raté. Nacon n’est pas sur cette ligne. « Un jeu trop technique risque d’ennuyer les joueurs qui ne connaissent pas bien le rugby. On privilégie le jeu en temps réel pour la dimension fun. Après, bien sûr, on sait qu’il faut un jeu qui contente aussi les puristes du rugby, un jeu crédible, profond. Mais une des missions des jeux comme Rugby 24 est de faire découvrir le sport, d’être une porte d’entrée vers le rugby. Il faut donc que le joueur s’amuse très vite manette en main. »

En attendant de savoir si Rugby 24 remplit cette mission et fera oublier Jonah Lomu Rugby, il faudra compter sur les joueurs de rugby qu’on ne peut pas contrôler avec une manette. C’est chiant mais au moins s’ils ratent des passes, on n’y est pour rien.