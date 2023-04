Les phases finales au printemps sont traditionnellement des moments de fête pour le rugby amateur. Mais la finale du championnat d’Occitanie des réserves de Régionale 1 a tourné au drame ce samedi après-midi à la Salvetat-Saint-Gilles, dans la banlieue ouest de Toulouse. Victime d’un malaise cardiaque, l’arbitre est décédé après s’être écroulé au tout début de la rencontre qui opposait l’US Verfeil Rugby (Haute-Garonne) à l’entente Val 15, composée des communes de Daumazan-sur-Arize, de Montesquieu-Volvestre et du Mas-d’Azil (Haute-Garonne et Ariège).

Charles Bonfanti a été frappé par une attaque après à peine trois minutes de jeu, alors que Val 15 venait d’ouvrir le score sur pénalité et qu’un carton rouge avait été donné. Selon La Dépêche du Midi, des joueurs et des spectateurs ont réagi tout de suite, en utilisant un défibrillateur avant l’arrivée des secours. Mais l’homme de 54 ans n’a pu être ranimé.

Une figure du rugby tarn-et-garonnais

Cet ancien joueur devenu arbitre était licencié à l’Avenir valencien, club de Valence-d’Agen dans le Tarn-et-Garonne, qui lui a rendu hommage sur sa page Facebook. Le match a bien entendu été arrêté.







CARNET NOIR ⚫

On a appris le décès brutal de notre arbitre Charles Bonfanti en plein match...

En sa mémoire, une minute de silence ou d’applaudissements sera observée dimanche avant les rencontres prévues en Occitanie, selon le quotidien régional.

L’hommage de la FFR

Président par intérim de la FFR, Alexandre Martinez a réagi dans un communiqué : « C’est une tragédie qui nous affecte tous profondément. Charles était un homme passionné, dévoué à l’arbitrage et au rugby. Il nous manquera énormément. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches en ces moments difficiles. »

« La disparition de Charles est une immense perte pour le monde de l’arbitrage et pour le rugby en général, a affirmé de son côté Franck Maciello, directeur technique national de l’arbitrage. Il était un modèle pour beaucoup d’entre nous. Nous honorerons sa mémoire et continuerons de travailler avec la même passion et le même engagement qu’il a toujours montré. »