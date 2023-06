10h00 : Hello la grande famille des minutos et des minutas

On se connait depuis assez longtemps pour se dire la vérité : on ne couvre pas le Roland-Garros le plus excitant des dernières années, pour le dire gentiment. Mais cette demi-finale archi-attendue peut encore tout emporter sur son passage et bouleverser la perception d’un tournoi un peu morne jusqu’ici. Dans notre imaginaire, entre autres, l’incroyable demie entre Nadal et Djoko ici même en 2013, avec en plus, le sel d’une transmission générationnelle entre le dernier survivant du plus grand trio de l’histoire du jeu et leur successeur, le fabuleux Carlos Alcaraz. On a hâte d’y être