Zverev - Ruud EN DIRECT : Casper Ruud continue de faire courir l'Allemand… Suivez la 2e demi-finale avec nous

Allez on enchaîne ! Evidemment, vu ce qui nous attend avec le choc de l'espace entre Alcaraz et Djokovic en début d'aprem, ça risque de ne pas être simple de redescendre pour se plonger dans cette seconde demi-finale. Mais on peut compter sur Alexander Zverev et Casper Ruud pour nous aider. L'Allemand et le Norvégien représentent ce qui se fait de mieux sur terre en ce moment derrière les deux monstres. Ce n'était pas gagné à l'entame de la quinzaine, mais la manière dont ils sont montés en puissance au fil des tours impressionne et ce match devrait, lui aussi, atteindre des sommets.

>> Parce que la deuxième affiche du jour vaut aussi le détour, on se retrouve ici dès la fin du match Alcaraz-Djoko pour vibrer jusqu'au bout de la nuit...