Gaël Monfils lors de son premier tour à Roland-Garros. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les favoris

Dominic Thiem va lancer la journée comme il se doit sur le Philippe-Chatrier, avant que Serena Williams ne prenne le relais. On verra si elle se fait moins peur qu’au premier, tout comme la numéro un mondiale Naomi Osaka, opposée sur le Lenglen à Victoria Azarenka. Le public pourra enchaîner avec Novak Djokovic, qui devrait se balader face à Laaksonen. Zverev et Del Potro vont eux squatter le Simonne-Mathieu.

Les Français

Ça commence à se réduire fortement. La dernière représentante chez les dames, Caroline Garcia, aura la pression face à Anna Blinkova, même si la Russe n’a rien d’effrayante sur le papier. Chez les messieurs, on espère vibrer autant lors du choc Monfils-Mannarino qu’hier soir entre Herbert et Paire. Lucas Pouille fermera lui la lumière sur le Central après son match face à Klizan. Et puis on aura nos petits jeunes !

Garcia-Blinkova

Pouille-Klizan

Mannarino-Monfils

Verdasco-Hoang

Caruso-Simon

Khachanov-Barrère

Lajovic-Benchetrit

La météo

On l’avait pas prévu, mais le soleil était bien là hier. Et bien sachez que ça va être encore meilleur toute cette fin de semaine. Du bleu et du 25°C pour ce jeudi, avant de voir le mercure s’envoler ensuite. Le Roland ​qu’on aime. S’il vous plaît, prévoyez la crème et la casquette, on voit beaucoup trop de visages rouge cramoisi dans le métro en rentrant le soir.

Le match à suivre

Fognini-Delbonis sur le numéro un. Parce qu’on ne profite jamais assez du talent torturé de l’Italien et qu’il faut profiter de ce magnifique court avant qu’il ne soit trop tard.

Le tweet

Si jamais vous avez une vie sociale et que du coup vous avez raté la fin de ce match de dingue hier soir.