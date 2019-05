Enfin, un Français va pouvoir gagner aujourd’hui (bon ok y’a eu Moutet, on est mauvaises langues). Et on remerciera le tirage au sort de nous avoir offert cet affrontement tricolore au deuxième tour entre Paire et Herbert pour nous assurer un minimum de présence française au troisième tour de Roland-Garros. Bref, le match s’annonce intéressant entre un Benoît au top de sa forme (récemment vainqueur à Lyon) et un Herbert qui se découvre une seconde vie sur le circuit ATP en simple. Les deux hommes sont très proches au classement mondial, l’issue semble incertaine. tout dépendra de Paire : disjonctera, disjonctera pas ?

>> Début du match dans quelques minutes