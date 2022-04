Dix, c’était le chiffre du soir. Dixième titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain, après son match nul contre le RC Lens. Et dix minutes à peine pour que le Parc des Princes se vide de son public après le coup de sifflet final. Après 90 nouvelles minutes de mutisme total, les Ultras du PSG ont décidé de fêter le titre à l’extérieur du stade, laissant les joueurs seuls sur la pelouse en famille, à l’image de Keylor Navas​ et Sergio Ramos.

De tristes images que n’ont pas manqué de commenter Marquinhos et Verratti, au micro de Canal+. Le Brésilien, tout de même satisfait de récupérer le titre, a été le premier à parler. « C’est dommage l’ambiance… On essaye de prendre un maximum de plaisir. C’est dommage que ça ne s’est pas fait avec les supporteurs, mais il faut faire avec. »

« Il faut passer à autre chose »

L’Italien s’est un peu plus lâché. Presque aussi bougon que quand il s’agit de réclamer un carton jaune à l’arbitre. « Je ne comprends pas [les supporteurs partis fêter le titre hors du stade]. Le football ça se gagne et ça se perd ensemble. Mais je sais qu’il y a beaucoup de gens avec nous. Nous aussi on veut tout gagner. Nous aussi on voulait gagner à Madrid mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. »