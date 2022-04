Re-bonsoir les footix ! Après Sainté-Monaco, pas le temps de niaiser, on enchaîne directement sur le PSG-Lens du titre, enfin potentiellement. Paris n’a besoin que d’un point ce soir pour s’assurer d’être champion de France et devrait sortir la grosse artillerie pour arriver à ses fins. Mais attention, en face, Lens n’est pas loin des places européennes et ne compte pas se laisser marcher dessus par les Parisiens. A l’aller, les hommes de Mauricio Pochettino s’étaient d’ailleurs fait trimballer comme pas permis aux quatre coins du terrain avant de s’en sortir avec un point grâce à une réussite insolente dans les arrêts de jeu.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début de ce live