Nasser Al-Khelaïfi a profité de l’exposition conférée par la signature de Lionel Messi pour faire passer quelques petits messages, mercredi. Le premier à l’attention de Kylian Mbappé, le second aux supporters et à la ville de Paris. Dans un entretien au Parisien​, le président a fait savoir qu’il nourrissait toujours l’espoir d’agrandir le Parc des Princes, trop petit à son goût pour un club désormais de dimension planétaire – et plus encore depuis l’arrivée du petit Argentin. Un souhait auquel la ville de Paris est réceptive, même si la prudence est de mise et que le projet attendra selon toute vraisemblance la fin des JO 2024 pour être lancé.

« Ce sont des sujets qui dépassent la simple volonté des uns et des autres, a déclaré sur France Bleu l’adjoint au sport à la mairie de Paris, Pierre Rabadan. Il y a des sujets techniques et des montages organisationnels pour le club qui sont très importants. Il y a des architectes qui travaillent sur les possibilités qui existent pour agrandir la capacité du Parc des Princes. »

Les 80.000 places dont rêve Nasser ? Mission impossible

L’ambition de NAK, qui rêve d’un stade à 80.000 places pour rivaliser avec ceux des autres mastodontes, semble irréalisable à partir du Parc des princes existant. Parler de 60.000 places serait plus raisonnable, et c’est d’ailleurs ce qui a été évoqué lors des discussions entre les différentes parties. « Techniquement, aujourd’hui je ne peux pas vous dire si on est capables de faire rentrer 80.000 places, calme Rabadan. Il me semble que ce n’était pas le cas dans les études que j’ai vues. »