Liesse, ferveur et excitation. Trois mots qui pourraient résumer l’état d’esprit de milliers de personnes ayant fait le déplacement au Parc des Princes​ ce mercredi matin pour la présentation de Lionel Messi.

Supporteurs du PSG, fans de Messi ou tout simplement amoureux du ballon rond, tous avaient une bonne raison d’être présents. « On est venu assister à cet événement historique » clame par exemple Santiago, jeune supporteur parisien qui a fait le déplacement depuis sa ville du Kremlin-Bicêtre ( Val-de-Marne).

Apercevoir la « Pulga »

Venu accueillir celui qu’il considère, comme beaucoup, comme le meilleur joueur de l’histoire du football, Santiago espérait, comme tous les fans présents aux abords du Parc, pouvoir apercevoir la « Pulga ». Malheureusement, tout le monde n’a pas pu réaliser ce rêve. « J’aurais bien aimé le voir mais il y avait trop de monde » nous confie Rayan, un autre supporteur parisien, les larmes aux yeux.

Outre l'émotion liée à l'arrivée du numéro 10 argentin (désormais numéro 30 parisien) son apport sportif nourrit beaucoup d'espoir chez les supporteurs du club de la capitale, qui espèrent enfin remporter cette Ligue des Champions tant attendue. « J’attends de voir le mélange Neymar-Messi » espère Rayan, avant d’affirmer que ce duo qui avait fait des étincelles au FC Barcelone peut permettre au PSG d’enfin passer le cap nécessaire. Santiago préfère lui tempérer en rappelant que « même avec Messi, le foot est parfois injuste ». Et pourra encore jouer des mauvais tours à son club.

Nouvel intérêt pour le Psg

Parmi tous ces supporteurs parisiens, des fans de Lionel Messi sont venus se mêler à la foule afin de pouvoir apercevoir leur idole. Supporteur du FC Barcelone depuis sa ville ce Choisy-le-Roi (94), Samuel est surexcité: « Je ne suis pas fan du Psg mais du Barça, je viens uniquement pour voir le GOAT », affirme-t-il. « Je n’ai jamais été un grand fan du Psg mais il y a de plus en plus de stars internationales donc on est obligés de suivre leurs résultats » explique-t-il, avant de préciser qu’il avait déjà commencé à s’intéresser au club avec l'arrivée de Neymar JR, un de ses joueurs préférés.