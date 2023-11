L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix de Valence, dernière manche de la saison de MotoGP, et a décroché son deuxième titre mondial consécutif, tandis que son rival espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a chuté en début de course. Le suspense n’a pas duré très longtemps dimanche puisque le Madrilène, après un bon départ, est tombé dès le sixième tour, offrant ainsi la couronne à Bagnaia, qui a ensuite remporté brillamment la course.

Le Turinois, qui devançait Martin de quatorze longueurs avant la course, termine finalement la saison avec 39 points d’avance sur son premier poursuivant après avoir remporté sept victoires en Grand Prix et quatre succès en sprint. Dimanche, il a encore fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve pour résister à la pression de Martin en début de course puis du Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et surtout de l’Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) en fin de course pour décrocher un nouveau succès en patron.

La belle image du jour : la poignée de main et l'accolade entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia après le sacre de l'Italien



Sur le rapide circuit Ricardo-Tormo de Valence, le Transalpin a encore fait parler la puissance et la supériorité de sa moto. Parti en pole position après une pénalité de trois places infligée à l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), qui devait s’élancer de la première place, il a réalisé un bon départ et n’a pas craqué sous la pression de Martin, qui l’a même touché au début du troisième tour.

Quartararo termine à la dixième place

Trois tours plus tard, le Madrilène, à la lutte avec son compatriote Marc Marquez, est tombé après un contact avec le sextuple champion du monde, qui disputait sa dernière course avec Honda, officialisant ainsi le sacre de Bagnaia. Dépassé à la mi-course par les deux KTM de l’Australien Jack Miller et du Sud-Africain Brad Binder, Bagnaia n’a pas paniqué et a attendu son heure pour reprendre les commandes quand les motos autrichiennes ont commencé à donner des signes de faiblesse et s’imposer une nouvelle fois.

Deuxième sur la grille, Zarco a décroché la troisième place et un nouveau podium pour sa dernière course au guidon d’une Ducati-Pramac avant de rejoindre l’équipe Honda-LCR. L’Avignonnais termine à une belle cinquième place au classement des pilotes, égalant sa meilleure performance établie en 2021. L’autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), a terminé à une anonyme onzième place dimanche et achève la saison au dixième rang dans la hiérarchie, lui qui avait été deuxième en 2022 et champion du monde en 2021.