Le jour de gloire est enfin arrivé pour Johann Zarco ! Le Français a remporté le premier Grand Prix de sa carrière dans la catégorie MotoGP samedi en Australie, devant l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a augmenté son avance en tête du championnat. L’Avignonnais de 33 ans, qui dispute sa septième saison dans la catégorie reine du MotoGP, aura attendu son 120e Grand Prix pour enfin décrocher son premier succès et devenir le cinquième Français à s’imposer en MotoGP.

« La sensation est incroyable. J’ai fait un bon départ et j’ai dû beaucoup me battre. Quand j’étais derrière Pecco [Bagnaia], je me suis accroché pour rester au contact. On a vu que Jorge Martin ralentissait énormément et j’ai essayé de passer. Après tellement de courses, gagner enfin ça me procure tellement d’émotions… J’ai encore du mal à réaliser », a-t-il expliqué à chaud.

Grand Prix avancé au samedi en raison de la météo

Double champion du monde de Moto2 (2015, 2016), Zarco, qui avait déjà obtenu 19 podiums dont 4 cette saison, a finalement obtenu une victoire qui se refusait à lui au guidon de sa Ducati-Pramac, la meilleure moto du plateau qu’il ne pilotera bientôt plus. Le Français poursuivra en effet sa carrière en MotoGP dans l’équipe Honda-LCR où il aura bien du mal à tutoyer les sommets tant la moto japonaise est en difficulté cette saison.

Le Grand Prix avait été avancé au samedi par les organisateurs du championnat en raison d’une alerte aux vents violents émise pour dimanche. Le sprint (13 tours), initialement prévu samedi, aura lieu dimanche (13h locales, 4h françaises) si les conditions météorologiques le permettent.