« Bye bye Honda ». Le champion du Monde en titre de MotoGP, Francesco Bagnaia avait donc raison en conférence de presse à l’issue du Grand Prix du Japon la semaine dernière, lorsqu’il s’est permis cette petite remarque après une réponse de Marc Marquez. L’octuple champion du monde de moto (un titre en 125 cm3, un en Moto2 et six en MotoGP) et la marque japonaise Honda Racing Corporation ont annoncé ce mercredi la fin de leur collaboration, « d’un commun accord », selon le communiqué publié par Honda.

Cinquante-neuf victoires chez Honda

« Avec un an restant sur le contrat de quatre ans entre HRC et Marc Marquez, les deux parties sont tombées d’accord pour arrêter la collaboration à la fin de la saison 2023 du championnat du monde de MotoGP. Les deux parties considèrent que cette décision est la meilleure pour les intérêts de chacun dans le futur afin que chacun atteigne leurs buts et objectifs », poursuit le communiqué.

"Bye bye Honda" 👀@PeccoBagnaia let the intrusive thoughts win 😅#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/yqA4IKhIOd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2023



Cette décision met fin à une collaboration de onze ans entre le pilote et son écurie, couronnée de six titres de champion du monde en MotoGP, 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions. « HRC souhaite le meilleur à Marc Marquez dans ses futures aventures », conclu Honda. « Merci pour ce long voyage, 11 années ! Séparés, mais toujours ensemble », a, lui, réagi l’ex-champion du monde qui devrait rejoindre une écurie satellite de Ducati, sauf surprise.