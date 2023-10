Lentement, le majestueux bateau approche du Vieux-Port sous le regard admiratif des Marseillais de passage, comme un avant-goût du spectacle qui les attend le 8 mai prochain. Ce lundi, le mythique Belem, un des plus anciens trois-mâts européens, a fait ses tout premiers tests d’amarrage en vue de l’arrivée de la flamme olympique. L’occasion pour 20 Minutes d’en savoir un peu plus sur cet événement grandiose qui se prépare dans le plus grand secret, avec une série de surprises à venir.

Un long périple

La flamme arrivera à Marseille à bord du Belem après douze jours de navigation depuis Athènes. La flamme sera transportée avec à bord des enfants qui feront la traversée en même temps que la flamme. Il arrivera au large de la cité phocéenne en début d’après-midi avant d’amarrer à quai en fin d’après-midi, selon Delphine Moulin, directrice des célébrations pour Paris 2024. « Le Belem fera tout un tour dans la rade, nord et sud, avant d’amarrer dans le Vieux-Port », précise Delphine Moulin. Et de se réjouir : « C’est une symbolique incroyable. Le bateau a été mis en navigation en 1896, au moment du démarrage des Jeux modernes. » Et d’assurer : « Ce sera gratuit avec un accès à tous. On a envie que tout le monde vienne voir. Le fait qu’il puisse naviguer dans la rade permettra d’impliquer aussi un certain nombre de bateaux. On a envie de créer cet engouement, tant au niveau de l’eau qu’au niveau de la terre. »

Un dispositif particulier pour protéger la flamme

A bord, il faudra toutefois veiller à ce que la flamme ne s’éteigne pas… ou n’embrase pas le vieux bateau, tout en bois ! Un risque dont les organisateurs ont conscience et sur lequel ils travaillent d’ores et déjà. « Durant la traversée, la flamme sera dans une lanterne, explique Delphine Moulin. On fera donc évidemment très attention au moment où il faudra sortir la flamme avec la torche. C’est pour ça qu’on devra prendre en compte tout ça pour la scénarisation. »

Une fausse piste d’athlétisme flottante

Une fois arrivé au Vieux-Port, le Belem déposera le porteur de la flamme olympique sur un ponton qui fera face à la Canebière, installé spécialement pour l’occasion. « Ce ponton fera 400 m² et sera entièrement en polyéthylène », détaille Bertrand Loutte de la société MarineFloor Europe en charge de relever ce défi. Une partie de ce ponton sera, sur une distance de 100 mètres, tout en longueur, et reprendra les couleurs d’une piste d’athlétisme, de sorte que le porteur de la flamme courra sur une piste d’athlétisme flottante posée sur la mer Méditerranée. Le porteur de flamme allumera ensuite la flamme dans un « chaudron ». Où ? « Pas loin d’ici », sourit Delphine Moulin qui tient à garder encore quelques secrets sur le scénario qui attend les Marseillais.

Un concert à la fin de la journée

Une fois la flamme arrivée à bon port, un concert sera par ailleurs organisé « au niveau du Vieux-Port », annonce Delphine Moulin, directrice des célébrations pour Paris 2024. Objectif : « continuer la fête, et faire du 8 mai un grand moment populaire ».