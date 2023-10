Le site Colbert qui abrite les cours d’économie de la faculté d’Aix-Marseille ne fermera pas. Le doyen de l’université en a informé les étudiants dans un mail que 20 Minutes a consulté. « Suite à notre mobilisation et celle d’Aix-Marseille Université, les pouvoirs publics se sont réunis en urgence hier et ont proposé des mesures à effet immédiat de nature à restaurer durablement confiance et paisibilité aux abords du site », a salué le doyen Eric Decreuse.

En l’espèce, la préfète de police a assuré la présence permanente d’un équipage de police sur la halle Puget. « En conséquence, et dans l’intérêt pédagogique des étudiantes et des étudiants, le conseil de la Faculté a décidé au travers d’un vote, de maintenir les cours en présentiel la semaine prochaine », explique le mail adressé aux étudiants.